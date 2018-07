in foto: Foto di repertorio

Momenti di tensione in mattinata a Tradate, provincia di Varese. Allarme per una mongolfiera in difficoltà che stava per atterrare sui binari della ferrovia. Un passante ha visto il pallone e ha avvertito le forze dell'ordine, che hanno immediatamente contattato Trenord per informare l'azienda della situazione. La mongolfiera si stava pericolosamente dirigendo sui binari tra le stazioni di Tradate e Vengono Inferiore e per precauzione i treni sulla linea Laveno-Milano sono stati bloccati. Stando a quanto riporta il quotidiano locale Varese News, il timore era che la mongolfiera, in difficoltà, nella discesa sfiorasse le linee aeree elettriche creando anche guasti al sistema di alimentazione.

Fortunatamente il pallone è riuscito ad atterrare regolarmente a terra a una distanza adeguata dalla ferrovia. A bordo c'erano dei signori svizzeri, che avevano calcolato con cura il punto di atterraggio e hanno riferito di non avere avuto alcuna difficoltà nelle operazioni di approdo. Allarme immotivato, quindi, quello del passante che ha deciso di chiamare i carabinieri. In ogni caso il capitano dei carabinieri di Saronno Langhezza ha dichiarato che in questi casi un eccesso di zelo, come quello mostrato da chi ha fatto la segnalazione, può essere comunque utile a scongiurare eventuali pericoli. L'allarme è rientrato e i treni fermati, due in particolare, sono arrivati a destinazione con circa quaranta minuti di ritardo.