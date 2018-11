Paura nella giornata di oggi, sabato 3 novembre, a Briosco: nel comune brianzolo è infatti crollato il tetto ed una parte di una vecchia caso, al civico 6 di via Cavour, a due passi dal centro della cittadina e non distante dal fiume Lambro. Fortunatamente non si sono registrati feriti, visto che l'abitazione è risultata essere al momento disabitata.

in foto: Il crollo di oggi a Briosco, nella provincia di Monza e Brianza.

Dai rilievi dei Vigili del Fuoco, è emerso che a crollare è stato il tetto di un rustico, all'interno di una corte di via Cavour, all'altezza del civico numero sei. Subito sul posto, ricevuto l'allarme, sono giunti i Vigili del Fuoco del distaccamento di Carate, la Protezione Civile, i Carabinieri della caserma di Giussano e gli agenti della polizia locali. Presenti anche il sindaco Anna Casati e l'assessore Giuseppe Redaelli. Essendo l'edificio disabitato, non si sono registrati feriti. Tuttavia, i proprietari di altri due appartamenti della corta sono stati costretti ad allontanarsi in attesa della messa in sicurezza della struttura, per la quale è stata emessa e già firmata un'ordinanza di inagibilità. Ragione per cui, i due dovranno trovare una sistemazione provvisoria, in attesa di poter rientrare nelle loro abitazioni.