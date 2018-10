Sono 193 le persone tratte in salvo al Passo dello Stelvio. rimaste intrappolate dopo le abbondanti nevicate degli scorsi giorni. Si tratta di impiegati di strutture ricettive e ospiti degli alberghi. Il Passo alpino in provincia di Sondrio è stato raggiunto grazie all'intervento di diversi elicotteri dell'Esercito, che hanno fatto la spola per tutto il pomeriggio, e all'utilizzo di una fresa, utilizzata per aprire la strada ed evacuare le ultime persone. Le operazioni sono state favorite dalle condizioni meteorologiche migliorate nel pomeriggio di oggi.

Tutte le persone rimaste intrappolate si trovano ora a Bormio. Alle operazioni di evacuazione e messa in sicurezza hanno partecipato anche personale della Polizia di Stato, la Guardia di Finanza e il Sagf, il Soccorso alpino civile e le autorità del posto.