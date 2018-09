in foto: In foto: Paolino Mantovani

"Fratello non dovevi… Bastarda morte vieni a prendere me che sono pronto. Ciao Max ci vediamo presto". Ha scritto Paolino Mantovani sulla sua bacheca Facebook a commento di una foto che li ritraeva insieme ad altri amici durante una partita dell'Inter. Ed è morto davvero, il giorno dopo, trascorsi sei giorni dalla perdita di Massimo Pierro, suo carissimo amico per il quale stava soffrendo molto. Paolino, 35 anni di Usmate Velate, in provincia di Monza, è morto ieri sera in un incidente nel tratto Vimercate e Monza della tangenziale Est. Secondo le informazioni ricevute il dramma è successo intorno alle ore 20.40: per cause ancora da accertare, la sua auto, una Smart, si è scontrata con un'altra macchina e si è poi ribaltata sei volte su se stessa. L'impatto, violentissimo, non ha lasciato scampo al 35enne, che è stato sbalzato fuori dall'abitacolo ed è morto praticamente sul colpo.

Morto Massimo Pierro

Paolino Mantovani, di Usmate Velate, ma molto conosciuto a Monza, meno di una settimana prima aveva affrontato il dolore per la morte del suo amico di un anno più grande che ha perso la vita in un altro schianto, avvenuto nel tunnel della Valassina. Anche lui era volato fuori dalla sua auto e anche lui era morto sul colpo.