in foto: Il Palio di Legnano

Una rovinosa cattura e poi la morte per evitargli inutili sofferenze. "Un ritorno al Medioevo", sostiene

Lega Antivivisezione chiedendo chiarimenti ed eventuali provvedimenti, dopo la morte di un cavallo durante le prove dello storico Palio di Legnano che si svolgerà domenica 27 maggio. ‘Polveroso', cosi' si chiamava l'animale, è stato infatti abbattuto con un'iniezione dopo una caduta che gli ha procurato gravissime fratture il 7 aprile scorso al centro ippico ‘La stella'.

Palio e Comune, secondo la Lav, hanno preso le distanze dichiarandosi estranei a quelle prove "nonostante la

pista per il galoppo del centro ippico – ricorda la Lav – sia stata costruita appositamente per ospitare le corse di addestramento in preparazione del Palio di Legnano, un progetto voluto dal Collegio dei Capitani e delle Contrade". "Se dunque la manifestazione non si è svolta sotto l'egida della Federazione italiana sport equestri – afferma Nadia Zurlo, responsabile area equidi della Lav – il Comune di Legnano dovrebbe convocare la Commissione di vigilanza per i pubblici spettacoli".