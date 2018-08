in foto: foto di repertorio

Un grosso incendio è scoppiato nella notte a Romano di Lombardia, provincia di Bergamo. Le fiamme hanno provocato due esplosioni e danneggiato una palazzina nella periferia del paese della Bassa bergamasca in via Montecatini al civico 48. Stando a quanto si apprende, in tutto 24 persone (otto famiglie in totale) sono state fatte evacuare dai vigili del fuoco. Nessuno sarebbe rimasto ferito o intossicato dal fumo e non ci sarebbero stati crolli all'interno dell'edificio. La struttura del palazzo, però, è gravemente danneggiata e sono circa dieci le squadre di pompieri (per oltre 20 uomini) intervenute nella notte per cercare di spegnere l'incendio. Il rogo sarebbe partito dal negozio di un gommista al piano terra.

Al momento le 24 persone sfollate sono ospiti in una palestra del paese. Sul luogo dell'incendio, nella notte, è arrivato anche il sindaco di Romano Sebastian Nicoli. Ancora da chiarire le cause dell'incendio, ma dalle prime testimonianze sembra che siano andati a fuoco alcuni pneumatici accatastati nel locale del gommista al piano terra della palazzina (alta quattro piani). Sarebbero seguite due esplosioni e poi l'incendio avrebbe avvolto l'intero edificio distruggendone il tetto. I residenti, svegliati dal fumo e dalle fiamme, hanno subito avvertito i vigili del fuoco e si sono precipitati fuori dalle loro abitazioni.