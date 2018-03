Tragedia in Brianza, dove sono stati ritrovati tre corpi senza vita all'interno di un'abitazione in via Ada Negri, nel comune di Paina di Giussano, in provincia di Monza. Si tratta di Paola Parravicini, ottantotto anni, la figlia Monica Cesano di cinquantadue, ed il nipote Alessandro Turati, di ventotto. Ad uccidere le due donne sarebbe stato proprio il ragazzo, che poi si sarebbe tolto la vita.

L'arrivo dei carabinieri della locale stazione, dei vigili del fuoco e dei sanitari del 118 nell'abitazione, che si trova al terzo piano di una palazzina all'interno di un quartiere residenziale tranquillo di via Ada Negri, a Paina di Giussano, è avvenuto verso le ventitré di ieri sera, mercoledì 14 marzo. Dagli accertamenti della scientifica, tutt'ora in corso, si tratterebbe di omicidio-suicidio: i corpi presentano ferite da armi da taglio, presumibilmente da coltello. Nessun segno di infrazione o di rapina nell'abitazione.

Si tratterebbe di omicidio-suicidio

Sarebbe dunque stato il ventottenne ad uccidere madre e nonna, prima di togliersi la vita a sua volta. Non ci sarebbero neanche tracce di aggressioni, il che fa pensare che gli omicidi possano essere avvenuti nel sonno: i corpi delle due donne, infatti, madre e nonna del presunto assassino, sono state trovate a letto senza vita. La stessa porta di casa, che non presentava tracce di manomissione, è risultata chiusa dall'interno.