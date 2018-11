in foto: Nina Moric e Fabrizio Corona

Pace fatta tra Fabrizio Corona e l'ex moglie Nina Moric. I due avrebbero raggiunto l'accordo per l'affidamento congiunto del figlio Carlos, che ha ora 16 anni. Stando a quanto riportano diversi mezzi di informazione si attende solo la ratifica dei giudici della Corte d'Appello sezione famiglia di Milano, ma l'intesa tra l'ex re dei paparazzi e l'ex modella croata sarebbe stata raggiunta. Il figlio nato dalla relazione tra la coppia sarà dato in affidamento congiunto al papà e alla mamma tutti i giorni della settimana tranne uno, in cui sarà affidato ancora alla madre di Corona Gabriella Privitera, nonna di Carlos, che fino ad ora si era occupata del nipote. Carlos trascorrerà più tempo con la madre, ma solo a causa degli impegni di Corona: l'ex fotografo ha annunciato tra le altre cose che inizierà una collaborazione col sito de "Il Fatto Quotidiano".

"Sono molto contento", ha detto Corona prima dell'udienza in cui hanno consegnato le carte dell'accordo ai giudici della Corte d'appello. I due ex coniugi hanno chiacchierato a lungo tranquillamente, sancendo così il cambio di clima nei loro rapporti che si era già visto quest'estate: dopo anni di rapporti turbolenti sul profilo Instagram di Corona erano apparse le foto di una riunione di famiglia tra lui, la Moric e il figlio. Soddisfatta anche l'ex modella croata, che in tribunale si è fermata a chiacchierare tranquillamente anche con l'ex suocera, alla quale in passato aveva riservato parole al veleno.