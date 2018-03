Ha preso una bottiglia di alcol etilico, gliel'ha svuotata addosso e dopo averla pestata a sangue ha tentato di darle fuoco. Un gesto di cieca violenza, un possibile femminicidio che non è stato tale solo grazie all'intervento delle forze dell'ordine. Le accuse, gravi, sono ai danni di un uomo di 44 anni, d'origine marocchina, stato arrestato questa notte dalla polizia. L'aggressione è avvenuta intorno alle 2.30 in Corso Lodi, dove la donna, italiana di 51 anni, è stata soccorsa da un'ambulanza e un'automedica: portata al Niguarda in codice giallo le sono state riscontrate ustioni sul 15 per cento del corpo. Secondo le prime informazioni, l'uomo, che ha precedenti per spaccio ed era sottoposto a divieto di dimora nel comune di Milano, aveva già maltrattato la compagna, anche se questa ha sempre negato e, pure quando è stata visitata dai medici in ospedale per precedenti lesioni, lo ha coperto.

L'aggressione è avvenuta in una tenda di fortuna nella quale la coppia vive, sotto un ponte in corso Lodi. In questa occasione, dopo averla colpita, l'uomo l'ha cosparsa con il liquido infiammabile e ha tentato di darle fuoco. La donna avrebbe cercato di mettersi in salvo tentando di uscire dalla tenda, che nel frattempo aveva preso fuoco, e si è tolta il maglione già in fiamme. È stato un passante ad accorgersi di quello che stava accandendo e a chiamare i soccorsi. La polizia ha arrestato il 44enne poco lontano dal luogo dell'aggressione e lo ha portato a San Vittore.