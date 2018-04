in foto: Foto di repertorio

Trovato il cadavere di un uomo di circa quarant'anni ieri nella tarda serata a Saronno, provincia di Varese. Il corpo presentava diverse ferite da arma da taglio ed è stato ritrovato in un campo all'interno del Parco del Lura, una vallata che si estende fino alle porte di Saronno e prosegue fino a Lainate e Garbagnate Milanese. Si tratta presumibilmente di uno straniero, probabilmente nord africano, Le forze dell'ordine non sono ancora riuscite a risalire alla sua identità, ma sicuramente si tratta di omicidio.

Sul caso stanno indagando i carabinieri di Saronno, impegnati nella notte con i rilievi. Sul posto sono intervenuti anche i vigili del fuoco, che hanno provveduto a illuminare la zona. Da Varese sono arrivati gli uomini della polizia scientifica. A trovare il cadavere sono state alcune guardie ecozoofile.

Come riporta il quotidiano locale Settegiorni il corpo è stato ritrovato poco dopo le 22 precisamente in via Don Volpi, vicino al campo sportivo. Il cadavere presenta una o più coltellate al torace.