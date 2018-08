in foto: Sabbia e conchiglie rubate (Immagine di repertorio)

Sabbia e conchiglie come souvenir della loro vacanza sulle spiagge della Gallura, in Sardegna. Due turisti di Lecco di ritorno dalle ferie estive sono stati multati e rischiano di dover pagare una sanzione fino a 3mila euro per aver aver portato via "pezzi di mare" come ricordo, sottraendoli alla bellezza dei loro luoghi naturali. I due stavano rientrando dalle ferie estive e si stavano imbarcando sul traghetto a Olbia, quando, a seguito di controlli, sono stati scoperti e fermati dal personale della Security del porto che ha subito avvisato la Guardia Costiera del furto. Gli agenti infatti hanno notato sabbia, conchiglie e sassi racchiusi in alcuni contenitori improvvisati e nascosti tra i vestiti in valigia, che stavano lasciano per sempre la Sardegna e le sue spiagge incontaminate, mete ogni anno di tantissime persone provenienti da tutto il mondo. I turisti erano a bordo della loro auto e si stavano imbarcando intenti a tornare a casa. Ma non sono riusciti a eludere le misure di sicurezza messe in atto dalla regione Sardegna: i souvenir sono stati sequestrati e saranno riposizionati sulle spiagge di provenienza.

Vietato prendere sabbia e conchiglie dalla spiaggia della Sardegna

"Si tratta un fenomeno che danneggia seriamente l'ecosistema di alcune delle più belle località sarde – ha affermato il direttore Marittimo del Nord Sardegna, capitano di vascello Maurizio Trogu – per fortuna sempre più persone stanno prendendo coscienza del danno che fanno i turisti compiendo questi gesti e sono sempre più numerose le denunce che arrivano, in tempo, per fermare chi compie questo reato". I souvenir sono costati cari ai turisti che ai quali è stata contestata la detenzione illecita di sabbia, sassi ciottolo o conchiglie in violazione dell'articolo 40 comma 2 della legge regionale 16 del 2017 e dell'Ordinanza balneare 2018 della Regione Sardegna.