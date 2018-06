Foot Locker cerca dipendenti per i suoi store a Milano e in tutta la Lombardia. In particolare, come si legge sul sito dell'azienda, si cercano addetti alla vendita e responsabili per i negozi di Milano, Carugate, Busnago, Bergamo, Cesano Buscone, Curno, Sesto San Giovanni, Monza, Novate Milanese, Arese, Rescaldina, Cantù, Como, Varese.

Per gli addetti alla vendita, queste sono le competenze richieste:

Riconosci te stesso quando entri in uno dei nostri punti vendita. Ti piace sia parlare delle sneaker e degli indumenti atletici che collezionarli. Sei sempre alla ricerca degli stili più aggiornati e sei lieto di condividere il tuo entusiasmo con i Clienti. È facile per te avviare una conversazione amichevole e naturale, adattarti ai diversi tipi di Clienti e risolvere i problemi con un sorriso. Ti piace far parte di un team mentre ti sforzi di migliorare le tue competenze personali nel reparto vendite. Il tuo successo in questo ruolo sarà misurato in base agli obiettivi personali e di produttività, in aggiunta alla tua capacità di fornire un'eccellente esperienza nel punto vendita a ciascun Cliente.

-Garantire alti livelli di soddisfazione della clientela, grazie alla conoscenza di tutti i prodotti offerti e alla collaborazione con i colleghi mirata a garantire un servizio di vendita superiore

-Capacità di stimolare le vendite, di offrire un'esperienza fantastica ai clienti e di soddisfare le aspettative operative

-Capacità di concentrazione su obiettivi di produttività e personali

-Comunica con ogni cliente rivolgendo domande aperte per valutare le specifiche necessità

-Capacità di apprendere e condividere le competenze relative ai prodotti e alle tendenze, al fine di soddisfare le esigenze della clientela

-Si mantiene aggiornato per quanto riguarda la conoscenza di tutti i prodotti, sulle tendenze attuali e future

-Contribuisce ad un ambiente di lavoro inclusivo e positivo

QUALIFICHE:

-3 anni di esperienza al dettaglio

-Sicuro di sé e a proprio agio nel coinvolgere i clienti per garantire un'esperienza avanzata

-Impegnato a raggiungere ottimi risultati grazie all'apprezzamento delle interazioni con i clienti e dei prodotti atletici

-Si accinge a completare le mansioni o le attività senza necessità di supervisione

-Disponibilità flessibile, comprese le sere, i weekend e le festività