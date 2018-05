Nubifragio a Legnano e in provincia di Varese: strade come fiumi, salvate persone in un sottopasso allagato

Un violento nubifragio si è abbattuto ieri su molti comuni della provincia di Varese e dell’alto Milanese. A Legnano il corso principale della città è praticamente diventato un fiume di acqua e grandine. A rescaldina i vigili del fuoco hanno salvato due persone all’interno di un’automobile ferma all’interno di un sottopassaggio allegato.