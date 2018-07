Ikea ha deciso di sperimentare un nuovo servizio di ritiro degli acquisti online. Non bisognerà neanche entrare in negozio per ritirare la merce ordinata su internet, basterà recarsi davanti agli store della catena di arredamento svedese e aprire, con un apposito codice ricevuto sullo smartphone, gli armadietti posizionati all'esterno dei negozi. Per il momento i locker saranno installati solo negli store di Carugate, Corsico e San Giuliano Milanese.

Gli armadietti, grandi abbastanza anche da contenere merci ingombranti come letti e divani, saranno utilizzabili 24 ore su 24, anche di notte. Una volta selezionati i prodotti sul sito ikea.it, informa l'azienda, è sufficiente spuntare il Locker nel negozio più vicino attraverso il servizio ‘Clicca e ritira'. L'acquisto potrà essere prelevato il giorno stesso per gli ordini effettuati entro le 16, a partire da 4 ore lavorative successive o nei sei giorni seguenti, usando il codice univoco di apertura arrivato via Sms. "I nostri clienti oltre alla convenienza cercano soprattutto la rapidità e diventa fondamentale la sinergia tra e-commerce e store, per rispondere alle rinnovate esigenze del mercato. Sono sicuro che i milanesi familiarizzeranno molto velocemente con i Locker. Semplificare il più possibile la vita delle persone: con questo obiettivo abbiamo implementato questo progetto. Abbiamo scelto l'Italia come Paese pilota, ed in particolare Milano, in quanto il capoluogo lombardo è da sempre attento all'innovazione e precursore dei tempi", ha spiegato in una nota Nicolas Gonzales, Multichannel Rollout Manager Ikea Italia.