in foto: foto di repertorio

A rompere il silenzio fu una delle due nipotine, durante una lezione sulla violenza contro le donne al liceo. "Che ne sapete voi delle violenze subite dalle donne?", sbottò in classe. E raccontò di essere stata violentata dal nonno insieme alla sua sorellina. Il signore ora ha 72 anni, si trova agli arresti domiciliari e oggi è stato condannato a nove anni di reclusione dalla Corte d'Appello di Milano. Secondo quanto ricostruito dagli inquirenti, come riporta il quotidiano locale ‘la Prealpina', gli abusi sarebbero andati avanti per anni, da quanto le bambine avevano solo quattro anni a quando ne avevano circa 12.

Il pensionato di Busto Arsizio, provincia di Varese, è stato condannato anche a risarcire le nipotine e la loro famiglia con 150 mila euro. Le due ragazze trascorsero buona parte della loro infanzia e adolescenza proprio a casa dei nonni paterni. Le violenze andarono avanti finché, come detto, la nipote più grande si convinse a raccontare tutto. La sorellina confermò tutti i racconti. I magistrati hanno deciso di confermare in appello la condanna già inflitta in primo grado. L'anziano non ha mai voluto ammettere le sue responsabilità e non ha mai voluto raccontare la sua versione dei fatti ai giudici.