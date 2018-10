in foto: Una donna con il velo di tipo Niqab [Foto di repertorio]

Una rissa con quattro persone finite in ospedale: è quanto accaduto ieri sera, nella periferia di Milano. Protagonisti quattro egiziani, che si sono incrociati davanti al portone di uno stabile in via Crespi, una traversa di viale Monza, attorno alle 21.40, dove alcuni dei protagonisti vivono da tempo. La zona periferica milanese sarebbe già da tempo "teatro" di avvenimenti simili.

A scatenare la rissa sarebbe stata una frase pronunciata dal custode dello stabile verso una donna italiana, compagna di un egiziano di venticinque dal quale attende un bambino. "Con te non parlo perché non porti il velo e vivi nel peccato", le avrebbe detto l'uomo, trentaduenne a sua volta cittadino egiziano e custode dello stabile dove la coppia stava rientrando. Una frase che avrebbe provocato la reazione dell'uomo, che avrebbe colpito il custode con calci e pugni. Sarebbe quindi spuntato anche un coltello, non è chiaro in possesso di chi, ma con il risultato che anche il fratello trentottenne del custode ed un amico ventiduenne, intervenuti nella discussione, sarebbero rimasti feriti. Il portinaio è finito invece in ospedale, dove si trova ora sotto osservazione. Tutti e quattro i protagonisti della rissa sono quindi stati arrestati dai carabinieri.