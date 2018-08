Ha accoltellato la madre ad un braccio per futili motivi, e per questo è stato segnalato al tribunale dei minori di Milano dagli agenti della Polizia Locale di Pavia che hanno seguito il caso. Il protagonista della vicenda raccontata oggi dal quotidiano locale "La Provincia Pavese" è un ragazzino di soli dodici anni che, al culmine di un litigio con la madre scatenato dal diniego della donna di dargli venti euro per ricaricare il telefono cellulare, ha preso un coltello da cucina e l'ha ferita. Un fendente violento, che da quanto si apprende ha anche lesionato i tendini penetrando in profondità.

La donna è stata costretta a ricorrere con urgenza alle cure mediche, perdendo molto sangue: trasportata in ospedale al San Matteo da un'ambulanza del 118, in pronto soccorso è stata medicata e qua sono iniziate le domande delle forze dell'ordine su come si fosse ferita. In un primo momento la donna ha tentato di coprire il figlio raccontando di essersi ferita da sola. Una versione dei fatti che da subito non ha convinto gli agenti che l'hanno considerata inverosimile. Solo in un secondo momento la mamma ha raccontato la verità su quanto fosse accaduto.