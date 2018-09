Niente vaccino, bimba di due anni non può entrare in asilo: la madre chiama la polizia

L’episodio è avvenuto quest’oggi in un asilo nido di Milano. La bambina di due anni è stata rimandata a casa perché non in possesso della necessaria documentazione relativa alle vaccinazioni. La madre, pur accettando la decisione, ha però chiamato la polizia: ma le forze dell’ordine hanno spiegato che la scuola stava applicando la legge e che dunque non avrebbero potuto fare nulla.