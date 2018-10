in foto: Neve su Brescia (La Presse)

Neve sul Bresciano, è arrivato l'autunno nel capoluogo Lombardo. I primi fiocchi bianchi della stagione sono caduti intorno al lago della Vacca e al Passo Gavia, imbiancando il paesaggio come in uno scenario da fiaba. A dare l'annuncio, lieto per chi ama l'inverno e il freddo, meno per chi rincorre ancora gli ultimi week end assolati, Meteopassione.com. Le temperature durante la giornata di oggi, lunedì 1 ottobre, sono scese sotto lo zero e hanno permesso alla neve di scendere e di attecchire, nonostante le piogge degli ultimi giorni. Sui social, gli utenti si sono sbizzarriti e hanno postato foto invidiabili, scatti di chi, da vicino, si sta godendo questo momento che fa da sipario a un'estate ormai alle spalle (pare). Tuttavia, domani, secondo il sito, tornerà il sole. Previsione confermata anche da 3bmeteo.

Previsioni martedì 2 ottobre

Edoardo Ferrara spiega che "oggi è coinvolto il nord con fenomeni anche intensi e ritorno della neve su Alpi e nord Appennino a tratti sin verso i 1500-1700m. Martedì il maltempo si porterà al centrosud con piogge e temporali sparsi, localmente intensi, mentre al Nord il tempo andrà migliorando". Le temperature nei prossimi giorni "saranno in generale calo entro martedì su gran parte d’Italia, in linea con le medie del periodo o a tratti lievemente al di sotto. Da metà settimana tuttavia i valori termici saranno in ripresa al Nord e centrali tirreniche, con punte di 26°C su Liguria, Toscana e Lazio. Da segnalare inoltre un nuovo rinforzo dei venti, dapprima di Libeccio e Grecale, poi anche di Tramontana, con raffiche di oltre 50-60km/h su diverse aree del centronord e mari molto mossi".