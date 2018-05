Naviglio Pavese, barista cerca di fermare rissa: colpito alla testa con una bottiglia

Cerca sedare lite tra clienti, barista colpito violentemente al volto con una bottiglia. §Il fatto è accaduto lungo il Naviglio Pavese a Milano; barista di 27 anni con un trauma facciale. Le forze dell’ordine indagano per scoprire i partecipanti alla rissa, avvenuta alle 2.30 del mattino in via Alzaia.