in foto: (Foto Facebook Lucine di Leggiuno)

In provincia di Varese non sarà un Natale come tutti gli altri. Per quest'anno il Comune di Leggiuno ha annunciato che le classiche luminarie natalizie, che da sei anni trasformavano il paese in un'autentico e suggestivo villaggio di Natale, non si accenderanno. La notizia in realtà è stata comunicata il 29 luglio scorso tramite la pagina Facebook "Lucine di Leggiuno". Nel post si leggono le motivazioni della mancata iniziativa: "L’incredibile successo dell’iniziativa ha trasformato una manifestazione di paese in un evento a rilevanza nazionale, con una copertura mediatica inimmaginabile. Anno dopo anno, centinaia di migliaia di visitatori hanno continuato ad affluire nel piccolo comune di Leggiuno non solo dalla provincia di Varese, ma dalla Svizzera, da tutto il nord e centro Italia. La manifestazione ha raggiunto una dimensione non più compatibile con il paese e non volendo snaturare il progetto iniziale trasferendolo altrove, si preferisce lasciare un bel ricordo".

L'iniziativa di Cunardo

Per sopperire alla mancata manifestazione di Leggiuno, una famiglia di Cunardo, altro piccolo comune del Varesotto, ha pensato di addobbare la propria casa con migliaia di lucine di Natale. Si tratta della famiglia Santandrea, che a partire dalle 17 del 1 dicembre darà vita a una girandola di colori intorno alla propria abitazione. I Santandrea si definiscono dei veri amanti del Natale e a dimostrarlo ci saranno le loro fantastiche luminarie, che potranno essere ammirate dalla strada al momento dell'accensione. La famiglia ha invitato tutti gli appassionati ad assistere al momento in cui le lucine verranno attivate, così da creare un effetto suggestivo che difficilmente si vede dalle nostre parti: con la speranza che l'invito non crei problemi di afflusso nel piccolo comune.