Orari dei mezzi pubblici Atm a Milano durante il periodo delle feste di Natale e Capodanno. L'Azienda dei trasporti milanesi, ha reso noto le variazioni che subiranno metropolitane e bus per spostarsi più agevolmente in città.

Orario metro e bus Atm a Natale

Il 25 dicembre, a Natale, il servizio è attivo dalle ore 7 alle 19,30 sull'intera rete. I giorni 26 e 30 dicembre, 1 e 6 gennaio è in vigore orario festivo su tutta la rete. Il 2, 3 e 4 gennaio vale orario del sabato sull’intera rete. L'ultimo dell'anno, il 31 dicembre e il 5 gennaio le metropolitane seguono l’orario del sabato, mentre le linee di superficie seguono quello festivo. Fanno eccezione le linee suburbane e le linee 38, 39, 55, 89, NM1, NM2 e NM3 che seguono l’orario del sabato.

Orari metro e bus a Capodanno

Nella giornata di Capodanno, lunedì 31 dicembre, le metropolitane restano aperte fino a tarda notte con gli ultimi passaggi dalle stazioni del centro alle ore 2 circa. Per permettere il concerto in piazza Duomo, su disposizione delle autorità di pubblica sicurezza sarà chiusa la stazione di Duomo dalle ore 17 fino a termine servizio. Per raggiungere la piazza si possono usare le stazioni vicine di Cordusio, San Babila, Montenapoleone e Missori. Per cambiare linea, invece di Duomo è possibile usare le stazioni di Cadorna, Loreto o Centrale. Dalle ore 14,30 deviano i tram delle linee 2, 3, 12, 14, 16 e 19. Le linee notturne non fanno servizio nelle notti tra il 24 e il 25 e tra il 25 e il 26 dicembre. Le linee N15, N24, N27, N42, N50, N54, N57, N80 e N94 sono in servizio nelle notti tra venerdì e sabato, sabato e domenica e nella notte tra il 31 dicembre e il 1° gennaio. Le linee NM1, NM2, NM3, N25, N26 e 90/91 sono in servizio come di consueto tutte le notti (escluse quelle tra 24 e 25 e tra 25 e 26 dicembre).

Orari metro leggera Gobba – San Raffaele

Lunedì 24 dicembre dalle ore 6,40 alle ore 20; martedì 25 dicembre servizio sospeso; mercoledì 26 e domenica 30 dicembre, orario festivo, dalle ore 13 alle ore 20; lunedì 31 dicembre dalle ore 6,40 alle ore 19; martedì 1° gennaio servizio sospeso. I giorni 27, 28 e 29 dicembre e 2, 3, 4 e 5 gennaio il servizio è attivo dalle 6,40 alle 20. Nelle altre fasce orarie, per raggiungere l’ospedale è possibile usare la linea 925. I bus partono dal capolinea che si trova fuori dalla stazione M2 di Cascina Gobba,destinazione via Cervi a Milano 2, con la fermata in prossimità dell’ospedale San Raffaele in via Olgettina.