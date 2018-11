in foto: Vista dall’alto del Castello Sforzesco (Wikipedia).

Domenica 4 novembre 2018 a Milano non si pagherà il biglietto per visitare alcuni musei, grazie ad una iniziativa dell'Amministrazione comunale. Saranno aperte gratuitamente le seguenti strutture: i Musei del Castello Sforzesco (Museo della Pietà Rondanini, Pinacoteca, Museo d'Arte Antica, Museo delle Arti Decorative, Museo degli Strumenti Musicali, Museo della Preistoria e Protostoria), il Museo del Novecento, la Collezione permanente del Museo delle Culture (e le due mostre ‘Capitani coraggiosi' e ‘Se a parlare non resta che il fiume').

E ancora: gratis la Galleria d'Arte Moderna, il Museo Archeologico, il Museo di Storia Naturale, l'Acquario, la Casa Museo Boschi Di Stefano e lo Studio Museo Francesco Messina. Nello stesso giorno saranno aperti gratuitamente anche la Pinacoteca di Brera e Armani/silos.