Militante e dirigente del Partito comunista prima e di Rifondazione poi, ha scritto libri sui fatti del G8 di Genova e sulle banlieu di Parigi. E' morta dopo una lunga malattia Graziella Mascia. Aveva 65 anni. In seguito alla caduta del muro di Berlino e allo scioglimento del Pci ha aderito a Rifondazione ed è divenuta segretaria della Federazione di Milano e poi consigliera comunale nel capoluogo lombardo e infine consigliera regionale. Nel 2001 è stata eletta alla Camera dei deputati. "Ha combattuto fino alla fine, come in tutta la sua vita, strappando alla malattia tempo da dedicare ai suoi cari. Graziella veniva dal mondo del lavoro. Comunista prima nel Pci e poi nel Prc. Militante e dirigente. Ha diretto il Prc di Milano per poi essere coordinatrice della segreteria nazionale. Consigliera regionale e poi Parlamentare. Vicepresidente del Partito della Sinistra europea. Donna di fortissimi principi e insieme capace di grandi cambiamenti", si legge sul sito di Rifondazione Comunista.

Sul suo profilo Facebook la ricorda anche il segretario di Sinistra Italiana Nicola Fratoianni: "Graziella se ne è andata. Stanotte dopo aver combattuto senza tregua contro una brutta malattia. Ha sempre combattuto Graziella. Me la ricordo fin dai primi anni di Rifondazione Comunista. Lei che veniva da una storia così lontana dalla mia. Eppure sempre capace di guardare oltre la sua di storia. Attenta e curiosa. Rigorosa e piena di ironia. Me la ricordo, in mezzo a mille ricordi nelle strade di Genova durante i giorni del G8 e poi in Parlamento nel comitato di indagine sulla mattanza, impegnata giorno e notte per tentare di fare luce su quei fatti". A ricordarla è anche l'ex presidente della Camera Pierferdinando Casini: "Ricordo con commozione Graziella Mascia, esponente storica della sinistra italiana scomparsa dopo una lunga malattia. Durante il mio mandato da presidente della Camera ho avuto modo di conoscerne, nell'ambito del gruppo di Rifondazione Comunista, l'impronta coerente e rigorosa, la grande umanità e l'impegno politico. Le sue idee sono sempre state assai distanti dalle mie, ma so che la sua passione politica è proprio ciò di cui oggi ci sarebbe bisogno!".