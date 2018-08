in foto: L’imprenditore Lodovico Fiocchi, morto in un incidente stradale in Uruguay – foto Lecconotizie.com

È morto in un incidente stradale in Uruguay l'imprenditore lecchese Lodovico Fiocchi, figlio di Pietro, ex senatore alla fine degli anni '80. Fiocchi, 60 anni, lascia la moglie Elena e i tre figli Pietro, Matilde e Leonardo, che lavora nell'azienda di famiglia. Aveva cominciato a lavorare nella Fiocchi Munizioni, poi diventò direttore dell'Aerosol Service Italiana di Valmadrera, Lecco, fino a tre anni fa, quando l'azienda di famiglia fu venduta.

Secondo quanto riportato i quotidiani locali, il suo fuoristrada si sarebbe scontrato frontalmente con un pullman di linea. Sempre secondo la stampa locale Fiocchi stava percorrendo la Strada nazionale 5 del paese sudamericano quando improvvisamente si sarebbe addormentato e sarebbe finito a sbattere contro il pullman di linea. Insieme a lui sul fuoristrada c'era anche una 38enne inglese. La donna sarebbe rimasta ferita, ma non in maniera grave. Dovrebbero essere rimasti illesi anche i passeggeri del pullman. In corso le verifiche delle forze dell'ordine uruguaiane per accertare la dinamica del tragico incidente in cui ha perso la vita Ludovico Fiocchi. L'imprenditore italiano era in vacanza nel paese sudamericano.