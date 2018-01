Grave lutto per l'attore Raoul Bova: si è spento a Rieti (Roma) il padre, Giuseppe. La triste circostanza ha determinato la sospensione del tour teatrale in cui l'attore era impegnato. Boca questa sera sarebbe dovuto essere sul palco del teatro San Giuseppe di Brugherio (Monza-Brianza) per una replica dello spettacolo "Due" al fianco di Chiara Francini.

Numerosi stanno arrivando i messaggi di cordoglio: attraverso Facebook il sindaco della città, Marco Troiano ha espresso vicinanza al noto personaggio.