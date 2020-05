in foto: Giorgio Nada (Facebook)

È morto a Milano all'età di 77 anni Giorgio Nada, editore di libri di auto e moto e titolare della casa editrice specializzata proprio in pubblicazioni motoristiche. Si è spento mercoledì 6 maggio all'alba: lascia la moglie Silvia e i due figli Stefano e Sergio. Nato ad Alba, in provincia di Cuneo, inizia la sua carriera come libraio nel 1973, quando rileva dandogli nuova vita la libreria di corso Venezia a Milano che trasforma nella storica "Libreria dell'Automobile": è qui che gli appassionati del genere hanno potuto acquistare in quegli anni volumi italiani e stranieri sull'auto all'epoca poco diffusi. Poi nel 1977 il passaggio da libraio a editore con la prima pubblicazione da editore indipendente e l'avvio di una produzione che, fino al 1986 è incentrata sostanzialmente su monografie, sulla storia di case automobilistiche o modelli di rilievo. Nel 1987 il marchio "Edizioni La Libreria dell'Automobile" diventa "Giorgio Nada editore" che negli anni ha prodotto numerosi volumi di genere, dando via a nuove tendenze e rivoluzionando di fatto i format. Nel 2006 infine arriva la partnership con Giunti editore.

Ha prodotto un vero e proprio patrimonio editoriale nell'ambito racing

Racconti di imprese sportive e del mondo dell'industria motoristica, progetti editoriali in più volumi, un archivio fotografico sterminato, riviste, opere di culto, monografie, biografie, saggi, e, nell'ultimo periodo, anche una nuova collana di narrativa: negli anni Giorgio Nada si è guadagnato un posto di rilievo nell'editoria del mondo racing dando vita a un vero e proprio patrimonio editoriale. Tra le opere più recenti della casa editrice milanese, nel 2016 la pubblicazione della monumentale (1.168 pagine) e definitiva biografia di Enzo Ferrari, scritta, dopo quasi un decennio di ricerche, da Luca Dal Monte, con il titolo "Ferrari Rex". Nel 2017 sono usciti i volumi dedicati al 70esimo anniversario della Casa di Maranello, fondata nel 1947, dal titolo "Ferrari gli anni d'oro", e il 90esimo della Mille Miglia, nata nel 1927, con il titolo "Mille Miglia Portraits". Attualmente la Casa editirce pubblica "La Libreria dell'Automobile Magazine", semestrale d'informazione di auto e moto d'epoca diffuso gratuitamente in oltre 90.000 copie ad altrettanti clienti-lettori e distribuito nelle principali fiere di settore.