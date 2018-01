Addio ad Andrea Rivolta, 52enne consigliere consigliere comunale del Pd a Sesto San Giovanni, già vicesindaco dello stesso Comune. L'uomo era affetto da un tumore contro cui stava combattendo dall'estate scorsa. Cordoglio nel mondo politico della ex "Stalingrado d'Italia", con una profonda tradizione culturale e politica di sinistra. "La federazione metropolitana milanese – si legge in una nota – si stringe al dolore della famiglia e abbraccia il Pd di Sesto San Giovanni per la triste perdita di Andrea Rivolta, amico e compagno di tante battaglie, consigliere comunale in carica e già vicesindaco del Comune d Sesto. Il suo ricordo, fa sapere il Pd con una nota, rimarrà un esempio di azione politica quotidiana a servizio della comunità e dei valori della Resistenza".

"Ho saputo che oggi ci ha lasciato Andrea Rivolta. Andrea era un compagno e un amico a cui volevamo bene, schietto e di lucida intelligenza. Amava la sua città, Sesto San Giovanni, come poche persone sanno fare e allo stesso modo amava i sestesi. Amava i suoi compagni e la politica. Con una dedizione unica, un rigore e una preparazione che gli riconoscono in moltissimi. Era una bella persona e aggiungo la mia vicinanza e il cordoglio alla famiglia, alla moglie Elena e ai figli Viola e Francesco. È un tremendo lutto, per tutti". Così Barbara Pollastrini, vicepresidente e deputata del Partito Democratico.