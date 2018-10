in foto: Immagine di repertorio

Una coppia di gemelli di 66 anni sono stati trovati senza vita attorno alle 18.00 di oggi – martedi 23 ottobre – a Senago, comune nei pressi di Monza. Entrambi avevano una ferita d'arma da fuoco alla testa, i corpi sdraiati nei loro letti. Al momento la dinamica più accreditata è quella di un omicidio suicidio, ipotesi avvalorata anche da un messaggio trovato all'interno dell'abitazione dei due geometri.

I due fratelli, Floriano e Alberto Porro, vivevano da sempre insieme ed erano entrambi malati. Una condizione di isolamento e la depressione per le loro condizioni all'origine del gesto che sarebbe stato scelto di comune accordo. Sul posto i carabinieri della compagnia di Desio. Ancora non è chiaro chi abbia uccisa l'altro per poi rivolgere l'arma contro se stesso.