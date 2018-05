Lo hanno trovato in fin di vita in strada, a poca distanza da una discoteca di Vergiate, Varese. Poi è morto in ospedale, dove per lui non c’è stato nulla da fare. È il triste epilogo della nottata per un trentenne che è morto dopo essere stato trovato vicino a una discoteca intorno alle 4 della scorsa notte. Secondo quanto emerso fino a questo momento, il giovane potrebbe essere stato travolto da un’automobilista il cui guidatore sarebbe poi fuggito.

Alcuni giovani hanno subito dato l’allarme, provando così ad aiutare il trentenne esanime a terra chiamando il 112. Il gruppo di ragazzi era appena uscito dalla discoteca quando ha visto il giovane agonizzante a terra, in mezzo alla strada. Sul posto sono intervenute le ambulanze e i carabinieri. Il giovane trovato in fin di vita è stato trasportato all’ospedale Circolo di Varese, ma era già in condizioni considerate disperate. Il 30enne è morto poco dopo essere stato trasferito all’ospedale. Sulla vicenda stanno indagando i carabinieri di Gallarate che dovranno cercare di svelare il mistero e di capire se il ragazzo è stato veramente travolto da un’auto e quindi se l’automobilista è realmente fuggito per poter accertare eventuali responsabilità.