Momenti concitati questa mattina all'interno del tribunale di Milano. Un uomo di origine cinese avrebbe minacciato di suicidarsi lanciandosi da una finestra al settimo piano del Palazzo di giustizia dopo una condanna. Stando a quanto riferito, l'uomo era appena stato condannato a sette anni di reclusione per violenza sessuale. Dopo la lettura della condanna da parte del giudice per l'udienza preliminare Sofia Fioretta, nel cui ufficio si è svolta la scena, l'uomo avrebbe iniziato a protestare con veemenza, urlando delle frasi sulla presunta ingiustizia della condanna e poi cercando di aprire una finestra con l'intenzione di buttarsi di sotto. All'episodio hanno assistito anche il pubblico ministero Giovanna Cavalleri e alcuni agenti della polizia penitenziaria e carabinieri, che sono prontamente intervenuti e hanno bloccato l'aspirante suicida. L'intervento delle forze dell'ordine è servito per far calmare l'uomo, che è però uscito dal tribunale in barella, assistito dal personale medico del 118.