Nei giorni in cui si ricorda che la violenza sulle donne è un crimine che purtroppo non smette mai, in Italia e nel mondo, di causare vittime, una storia di soprusi sotto il tetto familiare arriva da Milano, dove per un uomo di 43 anni è scattato il provvedimento di allontanamento d'urgenza da casa. L'individuo, originario dello Sri Lanka, è indagato in stato di libertà per minacce gravi, lesioni gravi e maltrattamenti in famiglia per aver picchiato e minacciato la compagna, sua connazionale e coetanea.

La polizia ieri sera è arrivata all'appartamento dei due, in via Padova, a Milano, grazie a una segnalazione per lite arrivata al 112 da parte di qualcuno che aveva sentito la donna invocare aiuto. L'uomo sarebbe passato alle mani al culmine di una lite. La donna è stata soccorsa e portata in codice verde al San Raffaele. Secondo quanto ricostruito, era la prima volta che la 43enne si recava in ospedale per maltrattamenti e non aveva mai richiesto prima l'intervento delle forze dell'ordine.