Un "rosone vivente" formato da una trentina di persone che, in cerchio, daranno vita a una performance spettacolare e simbolica. Sabato mattina in piazza Duomo, a Milano, ragazzi e pensionati daranno vita a una performance artistica per promuovere la rinascita post-amianto, la riqualificazione urbana e sociale di via Russoli, in zona Romolo. Lì, le cosiddette "quattro torri" sono state liberate dall'amianto nel 2011 ma attendono ancora di essere ricoibentate, nonché che vengano piantati gli orti condivisi sui tetti dei quattro edifici, progetto eco-sostenibile in grado di produrre naturalmente compost, prodotti ed energia che dovrebbe costituire l'altra opera di risanamento delle palazzine. Proprio per simboleggiare l'idea di una "seconda vita", di palazi come di prodotti, nonché l'importanza del lavoro di squadra e dell'aggregazione, all'interno del programma "Insieme project" è stata ideata la performance "Il nodo".

Decine di metri di stoffe riciclate, create grazie all'impegno di tutti coloro che hanno partecipato agli incontri in via Russoli, saranno tessute attraverso una danza spontanea: ragazzi e adulti insieme si disporranno in cerchio, davanti alla Cattedrale simbolo di Milano, e si passeranno il grande gomitolo composto dal filo policromo fino a tessere il completo intreccio, simbolo del lavoro di squadra e della totalità che rappresentano. Il filo rappresenta il bagaglio di conoscenza, la tradizione, il passaggio della vita e delle responsabilità dalle generazioni più mature a quelle future: e difatti nella danza saranno gli anziani a muoversi per prima, cedendo la propria parte di filo ai più giovani. Il caleidoscopico rosone vivente che ne risulterà sarà alla fine un inno all'aggregazione sociale e alla speranza, in un simbolico abbraccio dalla periferia al centro città. La performance, col patrocinio del Comune di Milano, si svolgerà domani, 14 aprile, tra le 10 e le 11.30 in piazza Duomo. La direzione creativa è di Maria Francesca Rodi, mentre la curatela artistica è di Fortunato D’Amico.