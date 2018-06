Qualche giorno fa l'osservatorio della società di food delivery Just Eat, ha reso pubblici i dati elaborati per quanto riguarda il gradimento del sushi e della cucina giapponese da parte dei propri clienti. Ne è emerso che i più ghiotti delle specialità a base di pesce crudo provenienti dall'estremo oriente, sono romani e milanesi, con i secondi però a fare decisamente la parte del leone con il record assoluto di ordini e consumi. La ricerca ha preso in considerazione gli ordini di 12.000 utenti in 1o città dove Just Eat è presente.

I milanesi hanno ordinato secondo lo studio 13.000 kg di uramaki e 7.000 di nigiri. In tutto ben 21.000 chili di pesce e riso. I romani seguono con 9.500 kg di uramaki e 7.200 di nigiri. Terzi i rorinesi con "solo" 3.400 kg di uramaki e 2.200 di nigiri. La classifica prosegue con i piazzamenti di Genova, Bologna, Firenze, Napoli, Palermo e Verona. La ricerca inoltre fotografa un trend in continua crescita: gli ordini di sushi a domicilio sono aumentati del 164% a Napoli, del 152% a Torino del 130% a Roma e del 55% a Milano.