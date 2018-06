in foto: Naviglio grande a Milano.

Il corpo senza vita di una donna è stato trovato nel Naviglio Grande a Milano. Si tratta di una signora anziana di circa 90 anni, di nazionalità italiana. Il ritrovamento è stato fatto intorno alle 7.40 di questa mattina. Ad allertare i soccorritori alcuni passanti che hanno notato qualcosa di strano emergere dal canale, tra il porticciolo e il Naviglio Grande, all'altezza di via Casale. Sul caso stanno indagando gli agenti della polizia scientifica che hanno effettuato i rilievi. Tutta da chiarire la dinamica dei fatti: non è ancora noto se la donna si sia lanciata volontariamente per togliersi la vita o se sia stata una caduta accidentale a provocarne la morte. Sconosciuto è anche il punto dal quale sarebbe avvenuta la caduta ma secondo le prime ricostruzioni si troverebbe distante rispetto al luogo in cui è stato ritrovato il corpo. A riconoscere l'identità della signora è stata la figlia.

Dramma in Darsena: cadavere di donna tra i Navigli

Secondo le prime ricostruzioni i passanti avrebbero visto il corpo emergere dall'acqua del canale e trasportato dalla corrente. I soccorsi sono intervenuti tempestivamente alla chiamata d'emergenza. Sul posto sono giunti in aiuto i pompieri, il 118 con un'automedica e un'ambulanza, la polizia e la polizia locale. Per la donna non c'è stato nulla da fare, se non recuperarne i corpo senza vita. Al lavoro anche il medico legale e il pm di turno. Gli investigatori stanno studiando il caso per ricostruire la dinamica esatta dell'accaduto che sarà possibile anche grazie alle immagini delle telecamere presenti in zona ed eventuali testimonianze di passanti.