Una donna di cinquantacinque anni ha messo in fuga il proprio aggressore con una testa in faccia. E' accaduto a Milano, in via Faruffini, attorno alle 14 di giovedì scorso, il 26 aprile. Nei guai un ventinovenne marocchino, che poi è stato anche arrestato per tentata rapina dopo essere ferito dalla donna.

Tutto è accaduto nel giro di pochi minuti: il ventinovenne marocchino, già noto alle forze dell'ordine per reati specifici, aveva "adocchiato" la donna, una badante cinquantacinquenne, per rapinarla. Pensando fosse una vittima facile le si è avvicinato, ma la donna non solo ha posto resistenza alla rapina, ma anzi ha reagito, sferrando all'uomo una testata in bocca. Il marocchino, sorpreso dalla veemente reazione dalla donna, ha tentato di difendersi, mordendole al braccio, ma senza ottenere "risultati". A quel punto, è stato anche bloccato da alcune persone in zona, intervenute per aiutare la donna. Alla fine, per il ventinovenne marocchino sono anche scattate le manette dei carabinieri, con l'accusa di tentata rapina ai danni della cinquantacinquenne.