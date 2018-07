in foto: [Foto di repertorio]

Uno scontro tra due tram, forse dovuto ad un errore umano, e quattro feriti: è questo il bilancio di un incidente avvenuto in piazza Cordusio, a Milano, in corrispondenza di uno scambio tranviario. Traffico sospeso in entrambe le direzioni, per consentire i rilievi del caso alle forze dell'ordine ed i soccorsi ai feriti da parte del personale del 118 accorso sul posto.

L'incidente è avvenuto attorno alle 17 di oggi, mercoledì 4 luglio: due tram della linea 1 si sono scontrati in piazza Cordusio, per cause ancora da definire. Pare però che la vettura che proveniva da via Tommaso Grossi, a causa di un errore umano, con il conducente che forse non si è accertato della posizione dello scambio, ha urtato l'altra vettura, della stessa linea, che arrivava invece da via Broletto. La bassa velocità dei mezzi ha impedito che l'incidente avesse epiloghi ben più gravi, anche se una delle vetture è uscita dai binari.

I feriti sono tutti passeggeri: per tutti e quattro, però, le condizioni non sarebbero gravi anche se si è provveduto a trasferirli in ospedale. Sul posto le forze dell'ordine della polizia locale per i rilievi del caso, e per accertare l'esatta dinamica dell'incidente e le effettive responsabilità. Al momento, i tram della linea 1 in direzione Greco terminano le corse a Cordusio, mentre quelli in direzione Roserio terminano le corse a Repubblica.