in foto: L’incidente stradale in via lago di Nemi

Grave incidente stradale nella notte a Milano, dove due auto si sono scontrate all'incrocio tra via Lago di Nemi e via Voltri. E' successo tra la mezzanotte e l'una di sabato 17 novembre. Non è chiara la dinamica dell'accaduto. L'impatto però è stato molto violento, tanto che le due automobili hanno subito danni seri e i conducenti sono rimasti feriti. A dare l'allarme altri automobilisti che stavano transitando in zona nella tarda ora, essendo fine settimana. Il personale sanitario del 118 ha trasportato gli automobilisti in ospedale al pronto soccorso di Rozzano e del Policlinico di Milano. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco per le operazioni di soccorso e la polizia locale di Milano che ha svolto i rilievi del caso. Sono in corso gli accertamenti ricostruire quanto successo e verificare eventuali responsabilità.