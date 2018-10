in foto: La carovana della prevenzione che fa tappa a Milano Rogoredo

Parte oggi nel quartiere Rogoredo di Milano il progetto “Carovana della Prevenzione”, un villaggio itinerante dedicato alla promozione della salute femminile ideato dall'associazione Susan G. Komen Italia, onlus impegnata da 18 anni nel campo della lotta ai tumori al seno. La “Carovana della Prevenzione” è l’evoluzione del progetto “Verso le Donne”, nato lo scorso anno dalla sintonia tra Komen e Sky Italia, che per il quinto anno consecutivo ha rinnovato la collaborazione con la onlus. Anche per questo la prima tappa il "Villaggio della salute" è ospitata per tutta la giornata di oggi nella piazza antistante la sede principale della media company. Da qui, per tutto il mese di ottobre, le tre unità mobili per la prevenzione si sposteranno nelle periferie delle principali città italiane, promuovendo la salute attraverso l’educazione dei cittadini alla prevenzione e al mantenimento del benessere psico-fisico. Cosa si potrà fare a bordo delle unità mobili? Verranno offerte gratuitamente visite senologiche e ginecologiche strumentali di prevenzione a donne provenienti da contesti socio-economici più sfavorevoli, oltre che incontri formativi e sessioni di sensibilizzazione aperte a tutti. L’informazione sui rischi del tumore al seno, che colpisce ogni anno moltissime donne (e anche gli uomini seppure in misura notevolmente minore), è infatti uno strumento indispensabile per ridurne la mortalità. Ottobre è da sempre il mese dedicato alla prevenzione dei tumori al seno. Per conoscere tutte le tappe della "Carovana della salute" e avere maggiori informazioni sull'iniziativa si può consultare il sito della onlus komen.it o mandare una mail a prevenzione@komen.it.