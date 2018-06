in foto: Foto vigili del fuoco – salvataggio metro gialla

Un ragazzo di circa 25 anni è rimasto incastrato sotto la motrice di un treno della metro M3 di Milano, la linea gialla. Il convoglio stava arrivando alla stazione di Porto di Mare quando, alle 18 e 22, è successo il fatto. Gli investigatori ipotizzano un tentato suicidio. Il giovane è stato salvato dai vigili del fuoco ed è stato trasportato d'urgenza all'ospedale Niguarda di Milano. Ha riportato un trauma toracico, all'arto superiore e alla spalla, ma non sarebbe in pericolo di vita. Quando i soccorritori sono arrivati, il ragazzo era cosciente e molto agitato.

Interrotta la linea 3 della metro di Milano

La circolazione della linea gialla è stata interrotta tra le stazioni di Porta Romana e San Donato in attesa dei soccorsi. Atm ha attivato una navetta sostitutiva nella tratta interrotta. Presenti in stazione gli assistenti alla clientela che indicano ai passeggeri le modalità alternative di viaggio. Atm ha inoltre predisposto un piano di informazione con annunci in metropolitana e superficie, e aggiornamenti sul canale Twitter @atm_informa e sui monitor presenti in banchina e in stazione. La circolazione è ripresa poco dopo le 19.