in foto: immagine di repertorio

Milano ride, e di gusto. L'impatto delle due recenti giunte, quelle di Pisapia prima e di Sala ora, ha fatto fare un balzo in avanti clamoroso alla città in termini di turismo, frutto di un lavoro a 360 gradi sul territorio. I visitatori internazionali scelgono sempre più il capoluogo lombardo come meta per un loro viaggio, che sia di una o dieci notti, attirati da ciò che la città offre. Tra loro, poi, sono diversi coloro che si recano a Milano per motivi di lavoro, rendendo la città il maggiore polo del business in Italia e concedendole di gareggiare con le altre capitali europee.

Nella sola Milano 7,5 milioni di turisti nel 2019

Nello specifico, come reso noto dal Comune, sono 10.861.074 i turisti che nel 2019 hanno visitato l'area urbana di Milano, comprendente la città metropolitana e la provincia di Monza Brianza, di cui 7,5 solo nel capoluogo. Settembre e ottobre i mesi più pieni, con 1.028.013 di presenze nell'ultimo mese d'estate e 1.078.623 nel primo d'autunno. Un dato che segna un nuovo record, alzando del 9,2 per cento quello registrato l'anno scorso. Dato in forte aumento anche quello sulla presenza di turisti in città, con il 9,4 per cento in più rispetto al 2018, quando i visitatori si fermarono a 6,8 milioni. Di questi, sono 3,4 milioni i turisti tra i 31 e i 45 anni, mentre i viaggiatori in solitaria sono stati ben 5,3 milioni. In generale, in tutta l'area urbana, sono stati 6,2 milioni gli uomini e 4,5 milioni le donne a visitare la zona. Anche il periodo natalizio ha visto Milano essere meta gettonatissima, con dicembre terzo mese più visitato dell'anno con oltre 69o.112 turisti.

L'assessore al Turismo: obiettivo rendere Milano tra le mete internazionali più ambite

Molto soddisfatta l'assessore al Turismo Roberta Guaineri che ha commentato i dati sottolineando il "lavoro che stiamo facendo per rendere la città ancora più attrattiva e accogliente", mettendo in guardia tutti dal rilassarsi "troppo, confortati dai buoni dati". La Guaineri ha poi aggiunto: "Milano ha trovato un ottimo equilibrio tra offerta culturale, di servizi e di business, che riesce a richiamare il turista classico, generalista, l'uomo d'affari e il visitatore interessato ad un particolare settore", molti dei quali tornano in un periodo successivo al loro primo soggiorno in compagnia della famiglia. L'obiettivo, ora, è quello di "continuare in questa direzione" per "affermare" Milano "tra la mete internazionali più ambite".