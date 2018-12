in foto: Emma Rossetti, figlia del fondatore della Layla Cosmetics (da Facebook)

Lutto a Milano: è morta Emma Rossetti, figlia del fondatore dell'azienda Layla Cosmetics. La ditta di famiglia ha rivestito e continua a rivestire un importante ruolo nel mondo della cosmetica: il padre Emanuele la fondò nel 1931 e, nel 1936, dopo un lungo soggiorno in America portò la produzione dello smalto per unghie in Italia. Ed è proprio col soprannome di "signora degli smalti" che Emma Rossetti era conosciuta. Nel 1975 Emma si ritrovò alla guida dell'azienda di famiglia, ancora oggi molto conosciuta nel settore a livello mondiale. La Layla Cosmetics è presente infatti sul mercato con oltre 2500 prodotti realizzati artigianalmente nei suoi laboratori milanesi: ha un flagship store in via Larga, nel centro di Milano, ed esporta in 52 Paesi in tutto il mondo.

Alla guida dell'azienda di famiglia ora c'è la figlia

Emma Rossetti aveva recentemente ceduto la guida dell'azienda alla figlia Babila Spagnolo, terza generazione della famiglia. È stata proprio la figlia ad annunciare la scomparsa della madre con un necrologio apparso sui principali quotidiani milanesi: "Sei la mia sola e unica maestra di vita". La morte di Emma Rossetti risale a due giorni fa, l'1 dicembre. Non sono state rese note le cause del decesso. I funerali si terranno martedì 4 dicembre alle 11 presso la chiesa di Santa Maria della Passione, nel capoluogo lombardo.