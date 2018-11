in foto: Forze dell’ordine su via Spiga, a Milano. [Foto di repertorio]

Un colpo "quasi" perfetto quello avvenuto nel Quadrilatero della Moda di Milano, dove ignoti in soli novanta secondi hanno trafugato capi per almeno trecentomila euro. Il colpo è avvenuto nel negozio MooRER in via della Spiga, nel cuore del Quadrilatero, nella notte tra ieri, venerdì 16 novembre, ed oggi, sabato 17, ma solo per un puro caso i ladri non sono riusciti a trafugare di più.

Alle 2.40 di notte, l'allarme è scattato all'interno della boutique, facendo intervenire la vigilanza privata e la polizia, subito giunta sul posto in appena un minuto e mezzo. Novanta secondi appena, tanto è però bastato ai ladri per riuscire a mettere le mani su almeno una settantina di capi pregiatissimi, alcuni dei quali veri e propri pezzi pregiati fatti di cashmere, vigogna e pelle, dal valore complessivo di almeno trecentomila euro, con capi singoli che vanno tra i 1.500 ed i 35.000 euro. Un furto che, purtroppo, non è nuovo per la boutique, che dal 2014 ad oggi ha subito almeno cinque furti su commissione, di cui quattro in azienda, come spiegato da Moreno Faccincani, amministratore delegato della MooRER. E non si esclude che anche in questo caso non possa trattarsi di un furto su commissione commesso da specialisti del settore, visto che sempre in zona si erano registrati furti ad altri grandi boutique della moda, come Hermes e Louis Vuitton.