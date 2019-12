in foto: Il rendering della torre Branca colorata di rosa

Una delle attrazioni più gettonate di Milano si colorerà presto di rosa per quattro giorni. Stiamo parlando della torre Branca, che sorge all'interno del parco Sempione, già oggetto di colorazioni notturne nell'arco dell'anno e che per Natale vanterà un nuovo manto colorato grazie ad oltre 300 sorgenti led. L'installazione, sponsorizzata da Pandora, sarà interattiva e avrà come ingresso una sorta di portale luminoso che troverà posizione sulla "O" del logo dell'azienda di gioielleria.

Cosa ci sarà all'interno della torre illuminata

L'esibizione si svilupperà all'interno con un muro interattivo prima di raggiungere l'ascensore che porta a oltre 100 metri d'altezza per ammirare il panorama offerto dalla città. In cima alla torre, gli ospiti troveranno un "Infinity mirror room" (letteralmente una stanza infinita di specchi), risultato di una programmazione digitale creata da Expect Nothing Studio, la cui scenografia è stata curata da Paola Salvi. Ma non è finita qua: all'esterno della torre, ai suoi piedi, i visitatori potranno accendere simbolicamente una stella che comparirà proprio sulla facciata esterna dell'attrazione premendo un semplice bottone. L'ingresso sarà gratuito e la torre sarà visitabile il 12 e il 13 dicembre dalle 14 alle 23, mentre il 14 e il 15 dicembre resterà aperta dalle 10 alle 23. Per tutti i 4 giorni, alle 19 la torre si animerà con una coreografia luminosa.