Nella sequenza di foto scattate dall'agenzia Lapresse si vede un curioso siparietto avvenuto oggi a Milano. In pratica un'auto in sosta selvaggia bloccava la circolazione dei tram in via Torino, strada centrale di Milano a pochi passi dal Duomo. Dopo circa 20 minuti di attesa la folla dei numerosi tram in coda e la gente, spazientita, in strada, ha deciso per una soluzione drastica: spostare l'auto con la forza liberando la circolazione.