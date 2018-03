Un'inviata di Striscia la Notizia è entrata in municipio e all'interno del Duomo di Milano con una pistola giocattolo nella borsa. L'abbiamo fatto, ha detto Valerio Staffelli nel corso del servizio mandato in onda questa sera, "per verificare l'efficacia dell'apparato di sicurezza della città". Ebbene la donna è stata controllata con il metal detector e perquisita all'entrata del Duomo, ma gli addetti non hanno trovato la pistola. Ancora meglio è andata a Palazzo Marino, sede del municipio di Milano. In quest'occasione alla donna sono stati chiesti solo i documenti di identità e così, indisturbata e ancora con la pistola in borsa, è potuta arrivare in pochi secondi nella sala del consiglio comunale.

"Una collaboratrice dell'inviato di Striscia mostra come sia facile entrare con una pistola giocattolo di metallo nascosta nella borsa, nonostante i controlli con il metal detector e le perquisizioni dei militari all'ingresso. La stessa persona entra poi nella sala del consiglio comunale di Palazzo Marino, nel pieno centro di Milano, portando tranquillamente con sè la pistola", si legge nel comunicato ufficiale di Mediaset.

"Sembra che la giornalista si sia introdotta dentro il Duomo, per poi accedere a Palazzo Marino superando i controlli delle forze dell'ordine e i metal detector. Cosa sarebbe successo se al suo posto nella casa dei milanesi si fosse introdotto un terrorista? Milano in materia di sicurezza sta toccando il fondo. E in tutto questo, le deleghe sono ancora in mano al sindaco e il seggio è vacante. Non ci sono più parole per descrivere l'inefficienza della sinistra", ha commentato , in un comunicato, il capogruppo di Forza Italia a Palazzo Marino, Gianluca Comazzi.