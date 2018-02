Un incendio in una abitazione di Marcallo con Casone, nel milanese, ha portato alla temporanea chiusura di via Colombo, per permettere agli automezzi dei vigili del fuoco di spegnere le fiamme. Sul posto, infatti, sono accorsi cinque automezzi dei caschi gialli, che si sono adoperati per domare l'incendio, sviluppatosi poco dopo le dodici e trenta, in tempi brevi: non si registrano feriti.

La causa dell'incendio, stando ai primi accertamenti dei vigili del fuoco, potrebbe essere stato un muletto parcheggiato sotto il porticato dell'abitazione. Le fiamme si sarebbero sprigionate poco dopo le dodici, per poi diventare un vero e proprio incendio attorno alle dodici e trenta, dopo che avevano raggiunto del materiale infiammabile presente nelle vicinanze.

A quel punto, una densa nube di fumo si è alzata dall'abitazione, ben visibile dalla vicina via Colombo, nel cuore di Marcallo con Casone, comune che si trova nella parte occidentale del capoluogo meneghino. Gli inquilini della casa sono stati prontamente evacuati ed attorno alle sedici i caschi gialli hanno ultimato le ultime verifiche d'idoneità in loco per consentire agli abitanti di rientrare nell'abitazione. Nessuna persona è rimasta ferita, ma via Colombo è stata chiusa al traffico: per accedere alla cittadina milanese bisogna quindi imboccare un percorso alternativo.