Milano, incendio in appartamento in via Marcona. Dentro c’erano gli operai al lavoro

Poco dopo le 11.30 incendio in un appartamento in via Marcona 84 a Milano. All’interno dell’immobile c’erano operai impegnati in lavori di ristrutturazione. Non ci sarebbe alcun ferito. I Vigili del Fuoco di Milano sono impegnati nelle operazioni di spegnimento del rogo e di messa in sicurezza della zona.