in foto: Stan, il più grande T–Rex al mondo (LaPresse)

Si chiama Stan ed è considerato il più grande Tyrannosaurus Rex al mondo. Da oggi fa bella mostra nella Galleria delle carrozze della stazione Centrale di Milano. Lo scheletro del dinosauro è apparso in occasione dell'uscita del documentario "Dinosaurs", diretto da Francesco Invernizzi e prodotto dalla Magnitudo film, casa di produzione dello stesso Invernizzi. L'imponente tirannosauro "saluta" i viaggiatori di passaggio della stazione, invitandoli a farsi un selfie assieme a lui. "Dinosaurs" è uno science road movie che racconta il viaggio alla ricerca di dinosauri in giro per il mondo: un lavoro lungo e delicato, diverso da come viene spesso raccontato dalla fiction cinematografica. Proprio un lavoro simile portò, nel 1987, alla scoperta delle ossa di Stan. Lo scheletro del dinosauro venne ritrovato in Sud Dakota: una volta assemblato ha assunto dimensioni imponenti: 12 metri di altezza e cinque di lunghezza. "Dinosaurs" racconta proprio delle campagne di scavo nel Sud Dakota e in un altro Stato americano, il Wyoming: sarà nelle sale cinematografiche a partire dal 10 dicembre.