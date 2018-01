Una donna bulgara di 36 anni è stata denunciata per detenzione di animali pericolosi per l'incolumità pubblica: la donna era stata "avvistata" lo scorso novembre nei giardini Montanelli di Milano con un esemplare di lince caracal, un felide di media grandezza, tenuto al guinzaglio come un qualunque animali domestico. Il felino è stato prontamente sequestrato dalle forze dell'ordine.

Il caracal, conosciuto come "lince del deserto" e che vive principalmente in Africa ed in alcune zone dell'Asia. L'esemplare tenuto dalla donna era nato in Belgio e poi comprato in Repubblica Ceca per diecimila euro. In Bulgaria, il possesso dell'animale non è vietato dalla legge, ma in Italia lo è dal 1992, con l'introduzione della legge Cites (commercio internazionale delle specie animali e vegetali selvatiche minacciate di estinzione). La donna lo teneva regolarmente in casa, nonostante la pericolosità della specie. La proprietaria comunque ha già fatto sapere che farà ricorso contro il sequestro. Il primo "avvistamento" era avvenuto in Piazzale Loreto, sempre nel novembre scorso, tanto che la foto della lince al guinzaglio fece il giro dei social network.